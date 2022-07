Ni una denuncia en Conmebol parará elecciones en el Tigre

Limbert Cardozo, presidente de la comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), anticipó que las elecciones en The Strongest se realizarán sí o sí este sábado 30 de julio y adelantó que ni una denuncia ante Conmebol frenará los comicios en el club.

Recordó que el año pasado hubo una acusación en su contra y que ésta postergó los comicios en el Decano, los que estaban programados para noviembre, pero al final no se llegó a comprobar nada.

“Esa denuncia que presentaron quedó en nada, no hubo responsabilidad de nada y a consecuencia de ella es que tenemos comunicación fluida con la Conmebol , que nos dijo que no podemos parar los actos eleccionarios” por una querella, explicó. “Es posible que aparezca otra denuncia, pero ella no paralizaría el acto eleccionario porque hay un precedente al respecto”, remarcó Cardozo, quien agregó que no se presentaron pruebas y “quedó en nada”.

Pidió a los dirigentes y socios que le dejen trabajar, además recordó que la normativa está vigente desde 2017, por lo que lamentó que la gente no se haya empapado de ella.

“Que se actualicen con los alcances del estatuto y código eleccionario que está en vigencia. Da pena, vergüenza ajena que hasta ahora no asimilen, que no se actualicen y sigan hablando como en las anteriores oportunidades”, dijo.

Apuntó que el estatuto y código eleccionario fueron implementados para que no haya “indisciplina” entre los clubes y que las elecciones se lleven adelante “por aclamación, entre cuatro paredes y entre amigos”.

“Se creó el estatuto para que una comisión se haga cargo de las elecciones. Sería también importante socializarlo a través de los medios de comunicación para evitar que se emitan apreciaciones desatinadas”, reforzó Cardozo. Socios e hinchas del Tigre que no están de acuerdo con que se realicen las elecciones en la entidad se juntaron en el colegio Don Bosco e iniciaron una serie de acciones con el objetivo de evitar que las elecciones se cumplan.

Una de ellas es la revocatoria a las determinaciones que se tomaron en una asamblea de socios que se realizó en octubre del año pasado, en la que se autorizó que la comisión electoral de la FBF sea la que lleve adelante las elecciones. También se decidió pedir a los dos candidatos habilitados, Ronald Crespo y Héctor Montes, que declinen sus postulaciones para que se realice una nueva convocatoria. Estos hinchas respaldaron a Kurt Reintsch para que sea candidato, pero éste ya fue inhabilitado por la comisión electoral.

Este sábado se conocerá si Ronald Crespo se mantiene o no al frente del atigrado, o Héctor Montes asume como titular.