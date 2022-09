Ninavia ganó un nuevo oro en el Sudamericano U 23

Asus 19 años cumplidos, David Ninavia Mamani sigue cosechando medallas de oro en el atletismo internacional. El atleta oriundo de Llallagua, cumpliendo una performance serena pero contundente, dio la medalla de oro al país, al conquistar el primer lugar en la prueba de 5.000 metros en los Juegos Sudamericanos Sub-23 que se disputan en Cascavel, Brasil. Ninavia estableció 14.39, dejando en segundo lugar al uruguayo Valentín Soca 14.41, quien estuvo acompañado del peruano Juan Palomino 14.53, en el podio de ganadores.

Fue notable la performance del atleta nacido en Llallagua, quien confesó a Campeones de Página Siete, que tuvo una prueba tranquila. “Estoy muy feliz de haber logrado esta medalla, habíamos entrenado con este objetivo; gracias a Dios que se pudo conseguir la medalla de oro”, afirmó desde Brasil. A la hora de acordarse de la carrera de los 5.000 metros planos, Ninavia señaló que fue “una buena prueba para mí, ha sido una de mis mejores carreras, tranquila, inteligente. No me exigí nada, he confiado mucho en mi velocidad en las últimas vueltas para rematar”.

El próximo reto que encarará será participar en los Juegos Sudamericanos de Asunción. En su despedida, agradeció al Sedede y Gobernación de Oruro, además de Cielo Veizaga, viceministra de Deportes, y sus dos entrenadores.