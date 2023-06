“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo.

Debido a las dificultades económicas del Barcelona, “nunca llegamos a hablar del contrato”.

“Lo económico nunca fue un problema para mí (...) Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero”.

En la entrevista a los dos diarios barceloneses, Messi reconoció sentirse “dolido” por cómo dejó el Barcelona en 2021 y lamentó no haberse ido del club azulgrana como “hubiese merecido”.