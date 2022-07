“No es malo hacer fútbol”: FBF no teme demanda ante la FIFA

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció que “no tiene temor a ninguna demanda” del partido político Comunidad Ciudadana, que pretende llegar hasta la FIFA para denunciar que el ente avala la Copa Evo, que se jugará del 31 de julio al 7 de agosto en el Chapare.

“No hay temor a una demanda, hacer fútbol no es malo. Si hay gente de la oposición como Luis Fernando Camacho que quiere hacer torneo y pide apoyo a la FBF, lo haremos sin problemas”, dijo el vicepresidente de la FBF, Edwin Callapino. Aclaró que la federación no erogará ningún monto económico para el torneo Sub-17, que tendrá la participación de varios equipos internacionales de esa categoría, como River Plate, Boca Juniors y Sporting Cristal de Perú.

El viernes pasado, parlamentarios de CC conminaron al presidente de la FBF, Fernando Costa, a que retire el auspicio y aval a la Copa Evo, o de lo contrario iniciará una demanda ante la FIFA por vulnerar su estatuto. “Nosotros no estamos erogando ningún monto para este campeonato. Todo lo hacen los clubes y auspiciadores que tienen, lo que hace la FBF es ayudar en la parte administrativa y con la dirección de competiciones, pero nada más. Me preocupa que los políticos se metan en el fútbol”, dijo Callapino al programa Zona Mixta.

Luego sugirió a los parlamentarios de Comunidad Ciudadana que se preocupen de generar políticas de apoyo y fomento al deporte en general desde la Asamblea. “Ojalá se encargaran de que el Viciministerio de Deportes tenga un mayor presupuesto, muchos deportistas se solventan los gastos para representar a Bolivia”, aseguró.

Caso Azkargorta

A media semana, el titular de la FBF, Fernando Costa, adelantó a la prensa que Xabier Azkargorta ocupará el cargo de director deportivo, es más, informó que tuvo conversaciones con el vasco en Santa Cruz y que todo apunta a su designación luego de que se conozca al entrenador.

Según Callapino, el comité ejecutivo no conoce nada sobre estas gestiones. “No hagan caso a las redes sociales, nos colocan técnico y director deportivo y no sabemos la intención con lo que hacen y las informaciones no son reales. El tema Azkargorta no lo hemos tocado en el comité ejecutivo, primero hay que vender los derechos de televisión”, finalizó.