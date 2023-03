Marc Enoumba, defensor de Always Ready, considera que el hecho de no ser convocado a la selección nacional para los amistosos con Uzbekistán y Arabia Saudita es una llamada de atención para él, porque hay cosas que no hace bien en el terreno de juego.

“Estoy molesto conmigo mismo porque no estoy en la Selección, pero es una llamada de atención porque hay cosas que no hice bien. Hay que trabajar para ser tomado en cuenta otra vez”, señaló el futbolista.

El equipo nacional jugará este viernes con Uzbekistán (14:00) y el martes con Arabia Saudita (15:00), pero el nacionalizado boliviano no apareció en la lista del entrenador Gustavo Costas.