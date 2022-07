Organización no cambiará el nombre del torneo

La organización de la Copa Evo Sub-17 no cambiará el nombre del torneo que se realizara del 31 de julio al 7 de agosto, en Villa Tunari.

Parlamentarios de Comunidad Ciudadana le pidieron el lunes al titular de la FBF, Fernando Costa, que se cambie el nombre de la competición y advirtieron que si no se cumple este extremo, acudirían a la FIFA para hacer llegar su reclamo por considerar que ninguna instancia deportiva puede estar inmiscuida en la política.

Mario Guamán, director general del certamen, subrayó ayer que “vamos a mantener el nombre de la copa, no lo cambiaremos porque nosotros no hacemos política, ellos pueden ver la ligazón a raíz del nombre, pero no es así”.

Afirmó que él “estaría encantado” que a fin de año se dispute un torneo similar con el nombre de Carlos Mesa, que es el líder del partido político y uno de los principales opositores al actual gobierno. “Personalmente estaría encantado que en diciembre hagamos una Copa Carlos Mesa, me propongo de manera gratuita y desinteresada para que organicemos un Sub-15 o Sub-20. Todo los contactos de marketing y sponsors están a disposición para cualquier político que quiera desarrollar en este país el fútbol infantil”, destacó.

La FBF debe enviar en los siguientes días su nota de respuesta a las interrogantes que planteó CC. El principal argumento a exponer es que colaboran con todos los miembros de la entidad federativa, entre ellos la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que tiene entre sus afiliados a la Asociación de Fútbol del Trópico.