Oriente, ¿el rival del primer triunfo y también del 1.000?

El sábado, Bolívar puede llegar a los 1.000 triunfos en los torneos oficiales que disputa desde 1977, cuando se fundó la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (desaparecida en 2018). Por casualidad los celestes tendrán como rival a Oriente Petrolero, con el que empezaron hace 45 años su ruta de victorias que suman 999 hasta el momento.

La dirigencia del fútbol nacional fundó la Liga en agosto de 1977. Los académicos que hasta entonces tenían sólo seis coronas desde 1950, comenzaron el primer campeonato de la Liga con un empate ante Always Ready (2-2) y perdieron por 2-1 el otro juego en Cochabamba, con el representante de Bata.

El primer triunfo de la Academia llegó el 2 de octubre de 1977 frente a Oriente Petrolero (2-0), en el compromiso que se jugó en el estadio Libertador Simón Bolívar de la zona de Tembladerani, donde el equipo fue local en varios compromisos antes de la inauguración del nuevo estadio Hernando Siles.

Casi 45 años después, el equipo dirigido por el brasileño Antonio Carlos Zago tendrá el sábado el objetivo de llegar a la histórica marca también ante los refineros, en el estadio Hernando Siles.

La Academia comenzó el actual certamen Clausura con 993 victorias, todo hacía presumir que se llegaría al récord en las primeras diez jornadas, pero el equipo tuvo una gira por Europa y se empató (2-2) con Palmaflor, luego se perdió (0-4) con The Strongest y hace ocho días cayó (1-2) con Nacional, en la Villa Imperial.

Los seis puntos que se sumaron frente a Guabirá (3-0) y Real Santa Cruz (2-1) pusieron a los bolivaristas en puertas de ser el primer equipo boliviano en llegar a los 1.000 triunfos en la undécima fecha que se jugará el sábado desde las (17:15).

Semana larga

Los celestes iniciaron ayer una semana larga de preparación para el próximo juego. El técnico Zago sostuvo que los cinco días que tiene antes de jugar con Oriente se los aprovechará de la mejor manera para recuperar a los jugadores que vienen con un trajín intenso. “Estamos ahí corriendo desde atrás y persiguiendo a Always Ready y The Strongest. No podemos relajarnos, tenemos que jugar siempre por una victoria así que ahora tenemos una semana para descansar y llegar bien preparados. Esto es importante para nosotros para luego jugar los otros partidos que serán muy difíciles”, analizó el brasileño.

La ausencia de Haquín

Sobre la ausencia del defensor Luis Haquín, el técnico Zago explicó que por el momento trata de corregir el sector defensivo con el español Alberto Guitián. “No está jugando Haquín porque lo hace Guitián; esto es simple, tenemos que corregir todo, no sólo la parte defensiva, así que vamos a trabajar en lo que nos estamos equivocando y si no juega un jugador, juega el otro”, dijo.