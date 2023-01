¿Quién llevará la 10 en The Strongest? Es la inquietud de hinchas atigrados quienes destacaron el mensaje entre el colombiano Michael Ortega y el excapitán de los atigrados Pablo Escobar. El primero, durante su arribo a la ciudad de La Paz, afirmó que su objetivo es aportar al equipo y hacer historia en el club, con el número 20 en la espalda. Para Ortega llevar la camiseta 10 es un compromiso aparte, sobre todo por lo que hizo Pablo Escobar en su momento.

Esas declaraciones llegaron a Escobar, quien no dudó en llamar a Ortega y agradecerle esa muestra de respeto que tuvo, además de desearle lo mejor para esta temporada.

“Tengo mi 20, Pablo Escobar es un jugador que ha demostrado bastante acá, he leído mucho sobre él, le mando un saludo especial, es un grande en la historia de The Strongest. Hay respeto mutuo, grande hacia su número y ahora yo tengo mi 20, que se enganche de eso otro, yo no, es una vara alta porque yo quiero hacer mi trabajo, hacer las cosas bien y establecer mi historia, él la hizo con ese número, yo quiero hacerlo con el mío”. Ortega, exseleccionado juvenil de Colombia, mencionó que desde que llego le contaron las hazañas de Escobar a quien respeta: “Es un gran ser humano por lo que me han hablado, que él haga entrega de la diez cuando sea necesario hacerla y a quién se lo merezca yo seguiré con mi 20”, reiteró Ortega.

La respuesta de Escobar no se dejó esperar, conversó con el colombiano y si bien no se conocen, el excapitán destacó el trabajo del mediocampista y dejó un mensaje que emocionó a varios hinchas atigrados.

“Estimado Michael Ortega, cómo te lo dije hace un rato por teléfono, te agradezco mucho el respeto con el cual te refieres hacia mí, como profesional y persona, sin conocernos personalmente; con tu calidad, la 10 del club The Strongest está en buenas manos. Éxitos y bendiciones, Pana”, escribió Escobar en sus redes sociales.

Ortega no respondió si aceptará llevar la camiseta 10.

El Tigre ya tiene equipo

El presidente de The Strongest, Héctor Montes, confirmó ayer que el tema de nuevas incorporaciones está cerrado de momento, por lo que el fichaje de Rodrigo Ramallo y Alejandro Chumacero queda congelado. “Para mí, hablar de Chumacero y Ramallo me toca el corazón, quisiera que vuelvan, como hincha, pero hoy en día decido como presidente”, dijo Montes a Futbolmanía.