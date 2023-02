“No creo que haya sido una decisión unilateral (la disolución del contrato), ha sido un pedido del propio tribunal porque se resuelva el contrato y no es nuevo. Desde el año 2014, cuando yo todavía formaba parte del tribunal, vinimos solicitando dar por concluida la relación contractual con la FBF, en gran medida porque, de acuerdo al estatuto orgánico de la federación, ya no está previsto que se contrate un estudio jurídico, más bien debe constituirse un Tribunal de Justicia Deportiva de otra manera”, explicó el abogado.

Hassenteufel consideró que esta situación no es real, porque se dio fin al contrato por mutuo acuerdo, el 15 de enero pasado.

Además, luego de reconocer la FBF que el contrato expiró el 15 de enero de 2023, los clubes y por decisión unánime no quisieron suscribir un anexo con el estudio jurídico Hassenteufel por considerarlo atentatorio, de acuerdo al titular de la FBF.

El presidente de la FBF, Fernando Costa, justificó la medida porque mencionó que el comité ejecutivo juzgó que no puede haber ninguna duda en quienes impartan justicia, habida cuenta de que circularon fotos en redes sociales de Hassenteufel con dirigentes de The Strongest.

Oscar Hassenteufel, exmiembro del Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), dio a conocer este martes que dejó el cargo en diciembre de 2019 y que, dada la ocupación que tiene en la actualidad en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no le queda tiempo para influir de ninguna manera en los fallos que emitió el mencionado tribunal deportivo.

“En esta última ocasión se hizo la resolución el 15 de enero y fue de mutuo acuerdo, no es que la federación lo decidió porque sí. Lo segundo es que yo desde 2019, en diciembre de ese año, pasé a formar parte del Tribunal Supremo Electoral y no tengo nada que ver con el Tribunal de Justicia Deportiva, no tengo tiempo además para ocuparme o influir en los fallos que pueda dictar”, remarcó Hassenteufel.

Consultado en torno a los fallos de The Strongest, en específico, afirmó que no favoreció en ninguna ocasión, cuando era parte del TDD.

“Cuando integré el Tribunal de Justicia Deportiva, aún siendo hincha de The Strongest, porque ese es un acto público y conocido por todos, nunca favorecí a ese club ni perjudicamos a nadie por favorecer al Tigre. Siempre los fallos estuvieron de acuerdo a la norma deportiva”, aseguró el exmiembro del TDD.

Hassenteufel explicó que cuando hubo que quitarles puntos a The Strongest, debido a que hizo jugar a un futbolista extranjero en exceso, “se le quitaron los puntos y cuando en algún caso hubo alguna demora aparente en cuanto al fallo de un jugador de The Strongest ( Rodrigo Amaral), eso se debió a las demoras típicas de un proceso cuando una de las partes pide excepciones, etc”.

De acuerdo con el abogado, este proceso de Amaral duró seis meses, y citó el caso anterior de Diego Bejarano, cuando pasó de The Strongest a Bolívar.

“El proceso duró más de un año, eso sucede, no es lo óptimo, pero sucede, porque en el afán de defender y respetando el legítimo proceso de defensa, el mismo puede dilatarse un poco. Lo importante es que salga la sanción de acuerdo a la ley, a la norma deportiva”, manifestó.