Óscar Villegas asume, en espera del técnico titular

En tanto no se resuelva el tema contractual de Always Ready con Julio Baldivieso, el plantel albirrojo no podrá registrar a un nuevo entrenador para el torneo Clausura. De momento, fuentes del club informaron que Óscar Villegas tomará el timón.

Ayer, el paraguayo Pablo Godoy, quien fue mencionado como el virtual entrenador de Always Ready en sustitución de Julio Baldivieso, se reunió con la dirigencia de Universitario de Vinto para arreglar algunos pormenores de su desvinculación para luego trasladarse a La Paz. El tema no fue resuelto porque hay algunos temas económicos pendientes, como el pago de un sueldo al entrenador paraguayo. Y, en el caso de Baldivieso, al no haber llegado a un acuerdo para la rescisión, el tema se dilata aún más por la negativa del cochabambino.

Las próximas horas serán determinantes para una resolución del contrato, porque los albirrojos tenían que volver a los entrenamientos ayer. El golero Jimy Roca mencionó que hasta las primeras horas de anoche no había ningún comunicado en los grupos del plantel para la reanudación de los entrenamientos. La llegada de Pablo Godoy es inminente, porque es el técnico que mejor conoce al plantel actual.Mientras se define su situación, fuentes del club informaron que Villegas tomará el timón del primer plantel.