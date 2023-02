Pablo Escobar confía en el material humano que hay en Bolivia a nivel de las divisiones inferiores. Con esa confianza que tiene en ellos, se atrevió a presentar un proyecto de desarrollo de las menores a la FBF, que tiene respaldo de la FIFA.

Tras la performance con la Sub-20 donde piensa que se pudo llegar más lejos, igual está conforme porque sus jugadores respondieron. Esta semana que pasó, tuvo el primer microciclo de trabajo con la Sub-17, en el que tuvo presencia de jugadores de todos los confines del país, hecho que habla del relacionamento que hay con los entrenadores de las selecciones de todos los departamentos, que nutren a la verdecita.

¿Qué hubo de positivo en la Sub-20 que participó en Colombia?

Conseguimos hacer un equipo en poco tiempo de trabajo y que pueda competir, que los jóvenes puedan competir en cada partido y sintiéndose que lo pueden ganar, más allá del tiempo de trabajo que hay con otras selecciones y hasta de partidos amistosos porque nosotros no tuvimos la cantidad de encuentros que necesitamos. Los jóvenes hicieron un grupo comprometido con la causa, fueron ordenados. A partir de ahí cada uno destacó por la naturaleza de su juego. Hay que entender que es un proceso a largo plazo, es imposible que en corto plazo se pueda ir creciendo o mejorando.

¿Hay mucha brecha con el resto de seleccionados?

Justamente por lo que se vio en cancha, las brechas parece que se acortan, ahora hay que dar continuidad a eso para que realmente se acorten. Hoy estamos en distintas circunstancias y con muchas diferencias con todos los rivales. Se muestra en el tiempo de trabajo que se pueden acortar las diferencias con trabajo y dando orden, pero ese trabajo tiene que seguir, dar secuencia a todas las selecciones formativas, a la competencia. Pero, los que realmente van a dar herramientas a las selecciones juveniles son los clubes y a la vez la competencia que puedan tener. Ésa es nuestra preocupación, que los jóvenes que han participado en esta vez y los que van a seguir participando, puedan seguir compitiendo a lo largo del año y por noventa minutos.

¿Cuál es el siguiente paso de la Sub-20?

Es el Preolímpico Sub-23 o la selección mayor. El profesor Gustavo (Costas) tiene la intención de contar con una base Sub-23 y que se preparen para proveer a la selección mayor. Esta Sub-20 dio el paso al profesionalismo, ahora se debe tener un plantel estable Sub -23. Nuestra preocupación y con lo que hemos chocado en la competición es que nuestros jóvenes no compiten en los 90 minutos cada fin de semana, por la norma. A la hora de competir es complicado, como fue en el sudamericano, cada 48 horas y jugar 90 minutos.

¿Podremos contar en el futuro con un Vitor Roque o un Álvaro Rodríguez?

Uruguay, y todos sus jugadores tienen al menos 50 partidos en primera división y varios están en Europa; Venezuela tiene, Ecuador igual, Chile tiene a varios compitiendo cada fin de semana, a la vez tiene un campeonato Sub-21 fuerte, esos son los ejemplos que nosotros queremos seguir. Pero, esto es el inicio, hay que trabajar y darles competencia.

¿Éste es un trabajo de tiempo y paciencia?

Los trabajos de formación, no en Bolivia, son de procesos largos y no se hacen en corto plazo, es imposible. Javier Mascherano cuenta con jugadores que están en primera división, algunos ya vendidos a Europa, compiten cada fin de semana en la reserva, y no les fue tan bienen el Sub-20, pero siguen. Todos los procesos de formativas de clubes y selecciones son a largo plazo. En la formación, uno tiene que prepararlos para todo, para ganar, para perder, psicológicamente, en la alimentación, en lo físico. Tenemos un trabajo integral para que cuando les toque ser profesionales, estén preparados con todas las armas.