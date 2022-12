El intempestivo retorno de Pablo Godoy a La Paz encendió las alarmas, tomando en cuenta de que se pensaba que iba a continuar en la U de Vinto, con la que había llegado a un acuerdo para dirigir el próximo año.

De todos modos, Godoy confirmó a Campeones de Página Siete, esta noche, que está en La Paz y que conversará con la dirigencia de Always Ready, sin querer mencionar cuál será su futuro. Godoy siempre declaró que era un hombre de la casa en Always Ready, y si es que lo llamaron, no dudaría de volver al club albirrojo. Este año estuvo al mando de plantel tras la salida de Sebastián Abreu.

Posteriormente llegó Julio Baldivieso, quien tampoco pudo terminar el torneo Clausura. Se habló tras su salida de que Godoy iba a volver, no sucedió porque asumió Oscar Villegas y en ese momento se habló de un interinato. Always Ready no confirmó ni desmintió la salida o continuidad de Oscar Villegas. Incluso se habló de la vinculación del argentino Claudio Biaggio, ex entrenador de The Strongest. Lo cierto es de que Godoy sostendrá hoy una reunión con la dirigencia de Always Ready y luego del mismo confirmará su vinculación o no al albirrojo.