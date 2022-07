Palma pide a candidatos Crespo y Montes no ir contra corriente

Miguel Palma, exsecretario general de The Strongest que convocó a la asamblea extraordinaria de este domingo, afirmó ayer que los candidatos a la presidencia del club, Ronald Crespo y Héctor Montes, no pueden ir contra la corriente y deben buscar el apoyo de la hinchada.

Explicó que ese es uno de los motivos por los que se convocó a la junta, en la que se pretende que se unifiquen los criterios para que haya gobernabilidad.

“Tienen que darse cuenta de que no se puede ir contra la corriente. Hay mucha gente que está en desacuerdo (con ellos), piensa que está amañada la inhabilitación de los otros dos candidatos”, sustentó.

“No puedes plasmar tus ideas y proyectos si no tienes apoyo de la hinchada que siempre te va a presionar. A corto plazo quieren el título, es la primera presión”, remarcó Palma.

Recordó que mientras estuvo en el directorio junto con Crespo hubo mucha crítica por parte de la afición, “no se puede ir contra la corriente”.

“Si los candidatos quieren seguir adelante la asamblea, no puede coartar su deseo y, si ven que el hincha está por encima de todo, analizarán la mejor opción... Nosotros no estamos en contra de las elecciones”, indicó.

Apuntó que cualquiera de los dos candidatos puede ser presidente del club, pero considera que no podrán cumplir con los cuatro años de gestión porque no tendrán de lado a la afición.

Sobre la legalidad de la asamblea, insistió en que lo es y que se apoyaron en el artículo 64, inciso (b) del estatuto, que señala que el directorio central puede convocar a una.

Sobre ese punto, el pasado miércoles, en una conferencia de prensa, el expresidente Javier Hinojosa señaló que entre junio y julio no hubo reuniones de directorio en la que se pueda convocar a asamblea.

“El secretario general puede convocar a reuniones o asambleas por mandato del presidente y en este caso (Crespo) no pidió que se llame a asamblea ordinaria o extraordinaria”, dijo. Al respecto, Palma señaló que ese es un criterio de “ellos” y que Crespo no es amigo de que se convoque a asambleas.

Para el acto, que en principio debía realizarse en el complejo Rafael Mendoza de la zona de Achumani y que fue cambiado al coliseo del colegio Don Bosco, confirmaron su participación los expresidentes Kurt Reintsch e Inés Quispe, viuda de Salinas, además de Freddy Téllez, quien fue vicepresidente durante la gestión de César Salinas.

El candidato Héctor Montes indicó que no estará en la asamblea porque no la considera legal, argumentó que no se cumplió con ninguno de los tres incisos del artículo 64 y, además, que se debe convocar a una junta de este tipo con 30 días de anticipación, según el estatuto.

Mientras tanto, la comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través de una carta, ratificó el desarrollo de las elecciones en The Strongest para el 30 de julio y anunció que no reconocerá ningún acto eleccionario que no sea supervisado por ella.