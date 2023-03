En las últimas horas, concretó la contratación del ex jugador de Boca Juniors y excéntrico jugador, Oscar Junior Benítez quien no solo destaca por sus condiciones fútbolísticas, sino porque es un jugador polémico, el año pasado generó polémica al haberse hecho operar su lengua de manera peligrosa.

Atlético Palmaflor del trópico cochabambino no escatima esfuerzos por conformar el mejor equipo posible.

El futbolista dio sus primeros pasos en Lanús, donde ganó una Copa Sudamericana y un torneo de primera división, luego dio el salto a Europa en 2016 al ser adquirido por Benfica de Portugal, aunque nunca se adaptó y al poco tiempo fue fichado por Boca Juniors (en el medio estuvo a préstamo en Sporting Braga). No se asentó en el Xeneize y comenzó un largo periplo por distintos equipos, como Argentinos Juniors, Atlético San Luis de México, Delfín de Ecuador y el Atlético Tucumán.

Además de Benítez, Palmaflor tiene jugadores de reconocido prestigio internacional como el caso del ecuatoriano Arturo Mina, ex River Plate, entre algunos; el argentino Matías Pisano, ex Independiente, Cruzeiro, Talleres, América de Cali, Atromitos FC, y su último club fue el Aldosivi; y, el también argentino Jonatan Cañete, ex Independiente y Argentinos Juniors de su país.