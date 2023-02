Paniagua: Si la FBF cree que nos va a amedrentar, está equivocada, esto nos va a fortalecer

David Paniagua, secretario general de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), dijo su verdad ayer a Campeones de Página Siete. El ex futbolista y abogado de profesión pasa un mal momento con detención por tres meses, tras el fallo emitido.

A través del celular parece calmo, con la voz pausada. Se nota que estos días de detención le han servido para reflexionar, sin embargo, está firme en su defensa, porque piensa que al final se conocerá la verdad.

Paniagua habló anoche y contó lo que sucedió, según su punto de vista.

¿Dónde nace el problema?

El tema está claro. Nosotros, el 12 de noviembre de 2021 firmamos un convenio con la FBF en presencia de los referentes de la Selección que estaban en ese entonces. Tal el caso de Marcelo Martins, Carlos Lampe, el “Conejo” Arce. Ahí se estableció un convenio que nosotros creíamos que nos iba a permitir trabajar de manera conjunta con la Federación.

¿Qué es lo que se pactó en esa ocasión?

Nosotros aceptamos incluir de manera oficial a nuestros dos representantes para que el Tribunal Superior de Apelaciones tenga legalidad, y el compromiso del presidente (Fernando Costa) fue que en menos de 30 días deberíamos ser capaces de proporcionar un reglamento para que el tribunal funcione a cabalidad.

Nosotros prometimos no ingresar más procesos laborales, a partir de ese momento no ingresamos esos procesos y el presidente se comprometió a conformar una comisión conjunta que trabaje en la redacción de esos documentos del reglamento del TSA y de actualización del reglamento del TRD, mirar también todas las cosas que le faltan a los estatutos y reglamentos de la propia Federación.

¿Luego, qué pasó?

Nosotros pedimos que de una vez por todas se ponga en funcionamiento el reglamento de licencias, porque consideramos que eso es lo más importante y lo único que puede hacer que nuestros clubes comiencen a transitar por el profesionalismo. Nosotros también nos comprometimos a partir de ese momento en no paralizar el torneo o hacer interferencias de esa naturaleza.

El año pasado no tuvimos ese problema, nosotros nos comprometimos a meter todos los reclamos de los futbolistas por el conducto regular que es el TRD y el presidente se comprometió a cambiar al presidente, el doctor Marcos Goytia, que no gozaba de nuestra confianza por muchas razones. No lo hizo y los fallos hasta ahora no se cumplen como el caso de Wilstermann, como no hay reglamento eso se maneja de manera unilateral.

Eso fue lo que comenzamos a reclamar al presidente, que cumpla con su compromiso, hasta que en el mes de agosto dejó de contestar nuestras comunicaciones. Nunca nos dijo porque se molestó y cuál era su posición. Nosotros dejamos de insistir porque no teníamos contestación.

¿Sentaron alguna denuncia en contra de la FBF?

En noviembre asistimos a un congreso mundial de la Fifpro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) en Montevideo. Ahí expusimos el problema que teníamos en Bolivia, la falta de diálogo, de cumplimiento de los compromisos que habíamos asumido, y denunciamos todas las irregularidades que siguen en nuestro fútbol.