Paniagua, un quinceañero hace historia en el fútbol boliviano

Paola Calle / El Alto

Moisés Paniagua no sólo salvó a Always Ready con el gol del triunfo que anotó ante Royal Pari (1-0), también entró en la historia del fútbol boliviano, al ser el jugador más joven en anotar en la División Profesional, según el periodista estadístico Víctor Quispe Perca.

Llegó hace dos meses a La Paz, requerido por Oscar Villegas, siendo uno de los más destacados del torneo nacional Sub-16 de Tarija, habiendo sido convocado por Pablo Escobar. Y ayer, desbordó de emoción al entrar en la cancha en lugar de Diego Medina.

Paniagua estaba emocionado tras ser distinguido por la televisora que transmite los partidos. “No estaba en mis planes, el profesor me dio la confianza para que haga lo que se hacer. Me sentí muy emocionado, esta emoción es para siempre”, dijo con alguna lágrima de por medio, según confesó que dejó caer.

A los cuatro años empezó su andar por el fútbol en García Agreda, luego pasó a San José y hace dos meses el profesor Villegas lo llamó para que juegue en la Reserva de Always Ready. “Ellos confiaban en mi, que sigan confiando. Me sentí feliz y contento por el presidente y el técnico que me dieron la chance de entrar a la cancha”, sostuvo emocionado Paniagua, a quien el entrenador Villegas le habló al final del partido ante Royal Pari para que no se maree y ande con los pies en la tierra. Tiene futuro.