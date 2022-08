$!Para el DT Rojas jugar con el Tigre es doble motivación

Para Richard Rojas, exjugador de The Strongest y actual entrenador de Real Tomayapo, jugar contra el Tigre tiene una doble motivación, la primera enfrentar al equipo en el que militó por varios años y la segunda intentar frenar al puntero del Clausura.

“Sin duda que intentar ganarle es una motivación especial”, afirmó el técnico, a tiempo de resaltar que se trata del líder del campeonato con “una buena cantidad de triunfos a cuestas”.

“El partido tiene un aditamento especial por todo lo que me tocó vivir en el club”, reforzó el cochabambino.

El exmediocampista jugó en el cuadro aurinegro entre 2003 y 2006. Aseveró que fue un orgullo defender esos colores porque se trata de uno de los clubes más grandes del país.

“Estoy feliz por enfrentarlo pero en otra faceta, ya que los mejores años de mi carrera deportiva los pasé allí. Por esa parte estoy orgulloso, pero ahora debo pensar en Real Tomayapo porque es una institución que me permite mostrarme como entrenador”, resaltó.

Agregó que para el juego alista lo mejor que tiene y confía en que sus jugadores llegarán en las mejores condiciones futbolísticas.

Sobre el Tigre de su época en relación con el actual, señaló que no existe comparación e indicó que los futbolistas que ahora defienden al Decano “seguro tienen el mismo compromiso que nosotros en ese tiempo”.

“El fútbol cambió. Antes había garra, sentimiento y pasión; no estoy diciendo que no lo haya, pero yo hablo de lo que sentía en ese momento. El Tigre es el Tigre y su característica es la pasión, no darse por vencido y seguro conserva eso, por lo que vamos a tener cuidado para enfrentarlo”, remarcó.

Real Tomayapo llega a la jornada con tres victorias al hilo en condición de local, también logró ganar fuera de casa ante Wilstermann en Cochabamba.

“Nosotros queremos hacernos fuertes en casa y todos los jugadores llegan con buena predisposición”, indicó Rojas.

El entrenador informó que tiene todo definido para el lance de mañana, pero aguarda el informe del cuerpo médico para ver si es que puede contar con Gustavo Olguín y Bruno Pascua que estaban lesionados.

“Tomayapo tiene una identidad de juego con posesión de balón, transición rápida y tenencia de balón, además del orden”, concluyó el timonel de los tarijeños que cerrará prácticas hoy.