“Para elegir al técnico prima el plan, no lo económico”

La vorágine del Mundial de Catar no inmuta a Héctor Montes y su directorio de The Strongest, que realiza una serie de gestiones de cara al 2023. La idea es estructurar un equipo de primer nivel, con un cuerpo técnico de las mismas características, aunque se tiene que identificar con lo que se quiere.

Claudio Biaggio no está descartado, pero al no responder a la propuesta que se le hizo, dejó abierta la posibilidad de buscar otro cuerpo técnico.

Campeones habló con Montes, de ése y otros temas.

¿Cuáles son los objetivos que se han trazado?

Ser muy minuciosos y delicados en la contratación del cuerpo técnico, es importante contar con un cuerpo técnico que tenga las mismas aspiraciones y deseos, que tenga un pensamiento parecido al que tenemos nosotros.

¿Qué tipo de equipo están conformando?

Un equipo de garra, que es la característica del club, esa mística tiene que perdurar y recuperarse para lo que venga hacia adelante. Eso no quiere decir que no tengamos un equipo de calidad, bastante ofensivo y que dé oportunidad a la gente joven, que también es otra de nuestras prioridades.

¿No están tardando demasiado en la elección del nuevo entrenador?

Estamos dentro de lo prudente, se están haciendo entrevistas, hay un grupo de scouting que nos ayuda a hacer las entrevistas, se realiza hasta test psicológicos para no equivocarnos, estamos en ese trabajo actualmente.

Por lo que se ve, ¿la decisión no es sólo de Héctor Montes?

Inicialmente los dos jugadores de nivel profesional que llegaron fueron traídos de manera consensuada con el cuerpo técnico saliente y el grupo de scouting que contamos. Por eso, repito, hacemos un trabajo minucioso para contratar jugadores y lo mismo para el técnico, ya que tenemos hasta un psicólogo que ve comportamientos, respuestas y también el relacionamiento humano con las personas, hay una serie de variables que tomamos en cuenta.

En ese caso, ¿el cuerpo técnico anterior no va?

...O sea, hemos esperado una respuesta de ellos, no hubo y por eso nos hemos distanciado, por eso vimos carpetas que nos han llegado, en este caso no hay nada definitivo hasta el día en que tomemos las decisiones, todo puede pasar. Pero, estamos viendo diversas situaciones, por ejemplo, qué tipo de equipo de trabajo hay, además que vayan con la tecnología que tiene que ser aprovechada, como los chips y otros implementos que hemos adquirido. Estamos hablando en ese sentido, a fin de no equivocarnos.

¿No prima lo económico?

Nos manejamos de manera responsable con el monto tope, pero en ningún caso el tema económico prima, sino el plan de trabajo que tengan, la aceptación del plan de trabajo y sobre todo un trabajo con gente joven, porque en el Tigre queremos tener un equipo dirigencial joven en el club, para ello estamos trabajando.

¿Qué le llamó la atención de Ricardo Formosinho?

Es interesante su trayectoria, tiene mucho palmarés, cuenta con antecedentes de lujo que lo anteceden, viene de ser campeón en Sudán, el último país que ha dirigido, además ha estado en equipos de primer nivel en Europa y a nosotros nos ha parecido interesante su trabajo en capacitación de jóvenes. En todo caso, estamos analizando qué es lo mejor, la hinchada debe estar tranquila, armaremos un buen equipo.