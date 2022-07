Para FIFA, no hubo un proceso para contratar al técnico Farías

El anterior comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) cometió errores de procedimiento al contratar al entonces técnico de la Selección Boliviana de Fútbol, César Farías, según el director ejecutivo de la entidad, Gastón Uribe.

La FIFA observó, a través de una empresa auditora que tiene (BDO), la contratación de Farías, en la gestión que encabezó el entonces titular de la federación, César Salinas (+).

“Ellos observan que la decisión de contratar obedecía a un proceso que no se hizo; por ello es que estamos tomando la determinación de que ahora exista el respectivo proceso”, afirmó Uribe.

La FIFA hizo llegar en las últimas semanas una nota a la FBF en la que le hace conocer el error procedimental que existió en su momento de parte del ex comité ejecutivo.

“Con seguridad y certeza puedo mencionar que no hay doble contrato (de Farías), simplemente que la observación se trata por razones de procedimiento en la contratación, pero sólo por formalidad”, aclaró Uribe.

Cuando Farías firmó contrato, el comité ejecutivo estaba compuesto por Salinas como presidente; Robert Blanco y Marcos Rodríguez eran los vicepresidentes; mientras que los directores fueron Lily Rocabado, Rolando Aramayo, Jaime Cornejo y Antonio Decormis.

Costas espera en Chile

El técnico argentino Gustavo Costas habló en las últimas horas para los medios chilenos sobre su posible vinculación a la Selección boliviana. El DT reiteró que si la federación lo confirma, se vinculará a la Verde en noviembre.

“Hemos tenido conversaciones. Fui claro con ellos y la gente de Palestino, tengo mi palabra dada y hasta noviembre estaré acá. Después, si se da, no sé. Hemos tenido dos comunicaciones, pero no sé si soy el elegido. Me gusta dar mi palabra, ahora tengo la cabeza en esto y seguir haciendo crecer al grupo dentro y fuera de la cancha”, fundamentó Costas a la emisora radial ADN.

Entretanto, este viernes se cerrará el plazo para la presentación de proyectos de los entrenadores que quieran asumir el mando de la Selección nacional.

Según el comunicado de la FBF, los documentos serán recibidos hasta las 17:00 en la sede de la entidad, en la ciudad de Cochabamba.