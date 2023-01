Paz niega acusaciones de exdirectivos del judo

El presidente de la Federación Boliviana de Judo, Juan José Paz, junto con dirigentes de este deporte, desvirtuó las descalificaciones que realizaron exdirectivos contrarios a él. Además denunció una campaña en su contra por lo que iniciará una demanda penal.

Ayer, se llevó adelante un congreso de la Federación Boliviana de Judo, que le dio su respaldo y apoyo en todas las decisiones que asumió el pleno.

Paz explicó que se convocó a esta reunión de emergencia debido a calumnias, difamaciones que tuvo el actual titular de la FBJ por parte de personas inescrupulosas, quienes crearon perfiles falsos y atacaron a su familia, al judo nacional, en relación con el trabajo que desempeñó. Con documentos en mano, Paz explicó que algunos exdirectivos manifestaron que su persona no reconoce a los miembros de la asociación departamental de judo de La Paz, puesto que la Asamblea es magna y es la que determina a quién reconocer o no. Además, adujeron que su elección fue fraudulenta, aunque tuvo el respaldo mayoritario y los comicios se llevaron adelante mediante documento notariado. Se desvirtuó -además- la acusación de que en Beni y Pando no se practica el judo; sin embargo, cuentan con deportistas de buen nivel, quienes tienen material para practicar este deporte. Después de haber renunciado al cargo que tenía como director de Deportes de la Alcaldía municipal, decidió optar por una demanda penal contra quienes denigraron a su persona y a la entidad. En la reunión de ayer se ratificó la expulsión de Édgar Claure, Jorge Mengoa, Elisabeth Goyechea por tres años, además la suspensión de Antonio Aguilar.