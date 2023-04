Agregó que siente que su rodilla está bien, que irá sumando minutos de trabajo, pero no existe un tiempo establecido para que vuelva a jugar.

En febrero pasado Pedraza fue operado de los meniscos de la rodilla izquierda, en Argentina. En su retorno a las canchas, el 26 de marzo frente a Real Tomayapo en Tarija, el futbolista volvió a sentir molestias, por lo que tuvo que retornar a Buenos Aires para que se le haga una revisión y ya está de retornó en el país.

Sobre su tratamiento, el defensor indicó que le pusieron ácido hialurónico en la parte afectada, además que se “quitó el impacto porque nos habíamos sobrepasado con las cargas, jugué unos minutos demás”.

Agregó que también tenía líquido en la rodilla, pero se descartó que haya una nueva lesión, y que de a poco se verá como responde.

“Pasó todo lo que tenía que pasar. Lastimosamente no se pudo manejar bien el tema de las cargas, tenía un poco de líquido en la rodilla y me tocó volver a Argentina para hacer un control, pero todo está solucionado, no se hizo nada más”, manifestó.