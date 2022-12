No sólo el “Rey Pelé” ha muerto este 29 de diciembre a la edad de 82 años en un hospital de São Paulo, como consecuencia de un cáncer de colon. Con él murió también Edson Arantes do Nascimento, ambidiestro, chico tímido nacido de las clases populares brasileñas a principios de los años 40, rechazado por varios equipos de fútbol al comienzo de su carrera deportiva, hasta que su talento fue anticipado por su primer mentor, Waldemar de Brito, que lo convocó para asumir su papel en la historia del deporte mundial y del club Santos FC.

El ex delantero de la selección brasileña fue un asiduo crítico del régimen militar de Brasil. Llegó a afirmar que “los brasileños no saben votar”. Poco después, añadió: “Mucha gente no lo sabe, pero no jugué en 1974 porque no me gustaba el régimen político del país. Era la época de la dictadura”.

En la vida privada, Pelé se casó en 1966 con Rosemeri dos Reis Cholbi, que le dio tres hijos, Kelly Cristina, Jennifer y Edinho. Entonces conoció a Assiria Lemos Seixas, con quien se casó en abril de 1994. En septiembre de 1996 nacen los gemelos Joshua y Céleste. Desde entonces, comparte la vida de una empresaria japonesa, Marcia Cibele Aoki, 25 años más joven.

Pelé y la polémica

Pero Pelé no siempre fue sinónimo de consenso, como demuestra el episodio de su hija Sandra do Nascimento, fallecida en 2006 de cáncer de mama. Una polémica que empañó la imagen pública del Rey Pelé en los años 90, una mancha difícil de quitar de su currículum. Sandra Nascimento, ex concejala de Santos, acudió a los tribunales para ser reconocida como hija del ex jugador en 1996. Finalmente, la hija falleció en 2006, víctima de un cáncer, tras ser reconocida legalmente por su padre. Lo que llamó la atención de la opinión pública fue que el ex jugador del Santos no visitó a su hija, ni siquiera después de que ella se lo pidiera en su lecho de muerte, y no asistió al funeral.

Pelé entró en polémica en otros episodios, como cuando criticó a su propio hijo, Edinho: “Entre nosotros: esta idea de que Edinho juegue en la portería sólo puede ser una maldición de los porteros que sufrieron con mis goles”, o cuando ironizó sobre Romário: “Como Pelé no tiene y no tendrá. Mi madre me obligó y cerró la fábrica”, dijo.

El legendario Pelé también se vio empañado por otros episodios. Además de las polémicas mencionadas, algunas de sus posiciones políticas también fueron criticadas en Brasil. Evitó los debates sobre el racismo, enfadando a algunos activistas negros al argumentar que el racismo podía superarse mediante la educación, el trabajo y la profesionalidad. Esto le valió a Romário la siguiente réplica: “Pelé es un poeta cuando se calla. Y cuando juega al fútbol, ni qué decir tiene”, replicó.

Con Maradona, el embrollo también estaba garantizado. La votación de la FIFA para elegir al mejor jugador del mundo la ganó Maradona, pero la organización decidió que el honor debía ser compartido, frente a otra votación de expertos en fútbol. “La gente me ha votado y quiere que comparta el premio con Pelé. No lo compartiré”, dijo el argentino.