Percy Luza: Luego de cuatro años, el estatuto de la FBF no tiene reglamentos

No sé si por negligencia o por incapacidad, hasta ahora no se redactaron los reglamentos para que funcionen las 15 comisiones que establece el estatuto. Tampoco se han constituido ni organizado esas comisiones que son importantes. Hasta ahora no se cuenta con el Tribunal de Ética de la FBF y es una vergüenza que se tenga que acudir al Tribunal de Ética de la Conmebol para que ella intervenga en asuntos que con inherentes a las atribuciones específicas que tiene la federación de fútbol.

Tampoco se ha constituido la comisión de gobernanza y transparencia, que es fundamental. Como su nombre lo indica, es la encargada de que los asuntos que se tratan a nivel de la federación estén de acuerdo con los estatutos, la norma y con la transparencia que debe tener la federación en todos sus asuntos. Por ejemplo, la federación contrató una firma de auditoría que presentó su informe sobre algunos manejos económicos irregulares de la anterior gestión, pero no informó si los dineros fueron recuperados. Para citar un ejemplo, el pago de los llamados bonos de lealtad que se hicieron a dirigentes, con motivo de la Navidad. Por eso, tienen que constituirse el Tribunal de Ética y la comisión de gobernanza y transparencia. El estatuto establece 15 comisiones, de las cuales no funciona ninguna porque no se las organizó, no se hizo una descripción de sus tareas, funciones y responsabilidades.

¿Por qué es importante que la FBF complete su estructura orgánica?

En resumen, la federación no podrá funcionar adecuadamente mientras no complete su estructura orgánica, en los niveles volitivo, ejecutivo y operativo, conformando sus comisiones y elaborando sus manuales de funciones que permitan evaluar su funcionamiento. Esto es muy importante, porque si no hay manuales de funciones, no se puede saber si los diferentes órganos, ya sean ejecutivos o administrativos de la federación, están cumpliendo adecuadamente las funciones que le fueron asignadas.

En cuanto al tema de los votos asignados a los miembros de la federación, en 1992 cuando redacté el estatuto de la federación que estuvo vigente durante 26 años, los equipos profesionales eran 12 y las asociaciones eran y siguen siendo nueve, pero también tenían derecho a voto las asociaciones provinciales, a quienes se las incorporó a su respectiva asociación departamental y, en compensación, se les concedió tres votos para que haya paridad con el fútbol profesional al tener la FBF sólo dos miembros. En la actualidad y con el estatuto vigente que reconoce seis nuevos miembros, esto ya no tiene sentido porque permite asignar a las asociaciones siete votos fantasmas que no representan a nadie y porque ahora la federación tiene 31 miembros, ya que a las nueve asociaciones y a los 16 equipos de la División Profesional, se añadieron seis miembros más que son la asociación de futbolistas, la asociación de árbitros, la asociación de entrenadores y las asociaciones de fútbol de salón, de fútbol femenino y de fútbol playa.

¿Qué debe cambiar?

Resumiendo, para que la federación funcione correctamente tiene que revisar el estatuto para ponerlo acorde con la nueva realidad del fútbol y debe completar su estructura orgánica admitiendo a sus nuevos miembros y redactando las atribuciones y funciones de las 15 comisiones para designar a sus componentes. Esto permitirá que todo esté claro, transparente, que todos sepan a qué atenerse porque hay un estatuto bien redactado, que recoge y está acorde con las necesidades del fútbol boliviano. De no cumplir con estas tareas, y tal como hemos visto en los últimos años, la FBF permanentemente estará en conflictos y consultando a la Conmebol sobre lo que debe hacer y esto dice muy mal del fútbol boliviano.

Yo tenía mucha ilusión de que con el cambio de directivos en la FBF también iban a cambiar las cosas, pero lamentablemente hasta el momento todo aparentemente sigue igual, todas las decisiones se toman al calor de la urgencia y eso es debido a que la federación no tiene una estructura orgánica adecuada, ya que con la cantaleta de que antes habían tres cabezas, lo único que se hizo con el nuevo estatuto fue apoderarse de los bienes y activos que tenía la Liga, pero después, en lo importante, no cambió nada. Sigue funcionando como los últimos años.

¿Qué sugiere?

En conclusión, se debería convocar a los dirigentes para hablar del estatuto y revisarlo completamente. El estatuto del fútbol boliviano no puede contradecir lo que está establecido por la FIFA y la Conmebol, pero también debe contemplar las características propias del fútbol de nuestro país, ya que las federaciones miembros de dichas entidades tienen autonomía plena para hacerlo. En la redacción y revisión del actual estatuto participaron funcionarios de Conmebol y su aporte no fue el más adecuado porque desconocían nuestra realidad.

Usted también fue parte de Bolívar, ¿cómo analiza la actual situación del club?

Siempre estoy pendiente de Bolívar. Es maravilloso lo que la actual dirigencia del club está haciendo, después de que a Bolívar se lo salvó de la desaparición, prácticamente.

Eso es bueno porque estamos viendo cómo equipos están terminando el campeonato Clausura a duras penas. Yo no sé si habrá equipos que puedan sostener su economía con estas tan malas condiciones.