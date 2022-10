Perú viene sin figuras para enfrentar a la Verde

Perú no traerá a sus principales figuras para el amistoso que sostendrá el 19 de noviembre frente a Bolivia, en el estadio Ramón Aguilera Costas.

El técnico Juan Reynoso divulgó en las últimas horas la lista de convocados en la que no se incluye a Gianluca Lapadula, Renato Tapia y Christian Cueva, entre otros jugadores. Al no ser fecha FIFA, sus habituales figuras no tienen la obligación de asistir a la convocatoria, ya que se encuentran en plena competencia en sus respectivas ligas.

El DT Reynoso precisó que los trabajos se iniciarán el miércoles 2 de noviembre hasta el domingo 13.

La primera etapa de entrenamientos corresponde a un microciclo y luego se dará la lista definitiva con los futbolistas que disputarán los amistosos ante Paraguay y Bolivia.

Asimismo, aclaró que la ausencia de jugadores de Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar se debe a que todavía podrían disputar los Play Offs de la Liga 1. En caso se jueguen semifinales, se convocaría a los jugadores del club eliminado a partir del 6 de noviembre.

La Selección boliviana

El técnico de la Verde, Gustavo Costas, llegará a La Paz el próximo martes 8 de noviembre para coordinar el trabajo que comenzará el lunes 14.

Costas está a días concluir su contrato con el club Palestino, de Chile, e inmediatamente se trasladará con su cuerpo técnico para alistar la convocatoria de jugadores.

A la distancia, el técnico argentino sigue el desarrollo de los conflictos que tienen paralizado el campeonato, aunque cuenta con una lista de 50 jugadores convocables, de los que saldrá la nómina para afrontar el amistoso que se tendrá frente a los incaicos.