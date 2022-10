“Pie de viento”, el club que forja el sueño de los atletas

Bolívar entre Petot y Camacho, en Oruro, ahí están depositadas las esperanzas y los esfuerzos de los atletas de “Pie de viento”, el club de atletismo que comanda Nemia Coca junto a su esposo Marcelo Peñaranda y un directorio legalmente establecido.

Ahí es donde llegaron, en su momento, David Ninavia, Vidal Basco, Daniel Toroya, Héctor Garibay y Mayra Quispe, entre algunos de los mejores fondistas nacionales que están marcando historia hoy en día, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre sollozos y emoción, Nemia Coca, recién llegada al país tras acompañar a David Ninavia en Cascavel, Brasil, recordó como inició hace más de 20 años este desafío de preparar a los atletas de fondo de Oruro, aunque Ninavia no es natural de ese departamento (es potosino).

Coca hizo de todo, desde cocinar, entrenar, construir sus habitaciones en la casa, que posteriormente perdió porque no pudo cumplir con un crédito hipotecario, hasta entrenarlos en el estadio Jesús Bermúdez, la segunda casa de los atletas de “Pie de viento”, porque ahí entrenan a diario.

En 1997 nació “Pie de viento” en Oruro. Tardó veinte años, más o menos, para estabilizarse, donde Coca no tuvo ninguna remuneración, hasta llegar ahora a contar con los mejores atletas de élite en las pruebas de fondo, que subraya con orgullo.

La exatleta de pruebas de largo aliento y quien dejó el deporte base por una severa lesión en la espalda, creó un programa de alto rendimiento para atletas, tanto varones como mujeres, un programa serio que también implica resultados, porque deben ganar títulos tanto a nivel nacional como internacional, los que presentó a las autoridades de turno en Oruro.

Sus atletas necesitaban financiamiento para viajar al exterior, pagar su estadía, alimentación, a fin de crecer y ser los mejores de Bolivia y del continente.

No fue fácil convencer a las autoridades de la Gobernación de Oruro para apoyar a la preparación de los atletas. El 2015 le aprobaron el programa, pero no había dinero, desde el 2016 le comenzaron a financiar el mismo de a poco. Ese año fue el primer viaje internacional con Vidal Basco a un Panamericano Juvenil en Canadá. En 2016, “Pie de viento” ya tuvo el financiamiento de la Gobernación de Oruro, siendo un gran apoyo, un respiro para Coca y sus atletas. “Ellos necesitaban ese roce internacional necesario para ser competitivos y por fin se dio”, cuenta.

“Me siento feliz de no haberles defraudado a mis alumnos, de haber trabajado íntegramente en el atletismo. Trabajé gratis por veinte años, no tenía trabajo, nada, no cobraba ningún centavo, compraba zapatillas, comida, les daba un techo en mi casa, hice un pequeño centro de alto rendimiento ahí, con mucho amor y sacrificio”, recuerda con emoción. Agradecida con el gobernador de Oruro, Jhony Vedia, y el director del Sedede de esa ciudad, Boris Sotes, está feliz porque sus atletas hoy no tienen problemas para viajar a cualquier parte del mundo donde deben competir.

Recuerda a su madre Jacoba Yampara Ramírez (fallecida el año pasado), quien le apoyaba con su suegra Asunción Hinojosa a financiar el esfuerzo de sus alumnos; su madre aportaba con carne que vendía y su suegra con arreglos en la casa.

“Tengo que estar pendiente de mis atletas, si están enfermos o no. Mayra Quispe luego de hacer los 20 kilómetros se desmayaba, y yo estaba en el hospital; lo mismo Héctor Garibay se ponía mal y tenía que llevarle al centro médico. O sea, no voy a pasear, tengo que estar con ellos”, agrega a tiempo de mencionar que en su caso, como entrenadora, hacía hasta cinco funciones, además era masajista, cocinera, los hidrataba, hasta llegar a realizar trámites administrativos. “El objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Francia, en 2024, estoy segura que varios de nuestros atletas competirán y en esa fecha veré si vale la pena seguir luchando, porque ya una se cansa”, dice.

Además, Coca dijo que los atletas tienen la necesidad de percibir un sueldo. “Ellos entrenan y entrenan pero necesitan un sueldo, sea 500, 1.000 bolivianos, para comprarse alimentos y frutas. Requerimos el apoyo de la empresa privada, sin ayuda, no se va a poder luchar”, cierra la entrenadora de los atletas de élite más exitosos del país.