Pitana: “En el arbitraje no hay un Lionel Messi o Cristiano Ronaldo...”

Bonachón, locuaz y carismático. El árbitro, dos veces mundialista, Néstor Fabián Pitana estuvo en La Paz invitado por la Asociación Boliviana de Arbitros de Fútbol (ABF) para impartir sus conocimientos a los réferis de todo el país, dejando en parte de su encuentro la impronta que le ha permitido dirigir en la final de Rusia 2018.

Pitana, antes de ser árbitro fue socorrista, actor y jugador de baloncesto. Pero donde realmente destacó fue como árbitro de fútbol.

Todo un personaje el argentino, desde que llegó a La Paz mostró su carácter, temperamento y humildad, dejando grata impresión en los colegiados de todo el país, a quienes impartió algunos de los secretos del referato.

“Arbitro... árbitro, tarea tan sencilla y tan compleja a la vez, los que están por acá van a ser árbitros de fútbol por siempre, qué responsabilidad, qué compromiso. Se nos dan unos humildes utensilios, banderines, tarjetas, silbatos, pero todo eso no tiene vida si no tenemos conocimiento, pasión por lo que hacemos”, dijo Pitana al dirigirse a los árbitros, en uno de los salones del Hotel Atix, donde dio una de las clases teóricas.

Fue vehemente en su alocución, se golpeaba el pecho constantemente para enfatizar: “Debemos sentirnos orgullosos por lo que hacemos y somos, nosotros damos vida al arbitraje”. La seguridad con que explicaba tiene que ver con el carácter de este ciudadano misionero (nació en Misiones, Argentina, el 17 de junio de 1975), quien luchó bastante para ser reconocido en el contexto internacional y en el referato en particular.

Por eso su orgullo. “Imagínense, las tarjetas, el silbato, el banderín no tienen vida, la vida la dan los árbitros, igual que las reglas de juego, nosotros le damos la vida e interpretación para el fútbol, somos unos humildes peones del fútbol”.

“El arbitraje -prosiguió- nos tiene que hervir acá adentro, tiene que salir como un fuego de cada uno, tenemos que sentirnos orgullosos cada uno de llevar esa inscripción, pero respeten a las instituciones. Hay decisiones políticas, de gustos, que nosotros como árbitros no podemos manejar, lo que sí podemos manejar son los banderines, el silbato y lo tenemos que hacer bien, hay errores y siempre van a haber. Ser árbitro de fútbol es un conjunto de situaciones que comienzan desde niño hasta cuando somos adultos”, prosiguió en su alocución a los hombres de negro.

Agradecido con esta profesión, Pitana también expuso que los protagonistas son los que juegan. “El campo de juego es nuestro hábitat, es el coliseo romano donde realmente están los gladiadores y estamos nosotros para ser lo más ecuánimes posibles. En el arbitraje no hay un Messi, un Diablo Etcheverry, un Cristiano Ronaldo, no existe, no es así”.