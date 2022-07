Plantel de Always vs. Borja: “Son 40 contra uno”

Jonathan Borja se entrenará desde hoy con la reserva de Always Ready por un problema con el plantel, confirmó Andrés Costa, presidente del club. “Son 40 contra uno”, dijo.

Costa explicó que recibió “muchas quejas” y reveló que Borja será separado del primer plantel, bajará a la reserva y se analizará su situación.

“El problema de Borja pasa por las actitudes que ha tenido con el plantel, me han llamado jugadores también expresándome que no forma parte del grupo, que se sale, que no entra a los entrenamientos”, dijo.

Después fue más contundente: “Tiene un problema de relacionamiento con los jugadores, entonces es muy difícil, yo lo he respaldado a Borja, pero es complicado, he querido analizar bien la información, hablé con el plantel y el tema es que son 40 contra uno y todos me dan la misma información, que Borja está mal, que no saluda, no contesta a nadie y el psicólogo dice que no tiene ganas de nada, y no sé”.

Aclaró que analizará la situación “para no tomar una decisión hormonal, pero ahora me toca respaldar al plantel y al entrenador”.

En los entrenamientos se veía al ecuatoriano algo distante de sus compañeros. Algo que llamó la atención fue que no fue tomado en cuenta por Julio César Baldivieso para la primera fecha, dato curioso pues todo apuntaba que sería el acompañante de Marcos Riquelme.

La gota que derramó el vaso llegó el sábado, cuando el jugador debió entrenarse junto a la reserva, no se presentó a los entrenamientos que dirige Óscar Villegas y no atendió las llamadas a su celular.

Consultado sobre el jugador, el DT sólo aseguró que “en el equipo van a estar los futbolistas que quieran sumar”.

Borja no tiene el respaldo del cuerpo técnico, de sus compañeros y está cerca de perder el apoyo de la dirigencia. Página Siete intentó comunicarse con el jugador, pero sin éxito.