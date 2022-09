Pochi Chávez ya no está para jugar

El equipo médico de Wilstermann confirmó ayer que el jugador Cristian Pochi Chávez ya no está apto para jugar al fútbol debido a la lesión que aqueja en la rodilla derecha.

En una conferencia de prensa explicó sobre los problemas que tiene el futbolista y las consecuencias en caso de que decida seguir en actividad.

“Hicimos las valoraciones y tenemos una conclusión: el jugador no está apto para desarrollar partidos de fútbol en primera división”, expuso el médico Ivar Rojas.

Agregó que no se cumplió con la labor de recuperación como corresponde y que incluso el futbolista contó que disputó 14 partidos tras su operación en 2021.

“Con Chávez la rehabilitación fue muy rápida”, reforzó el médico.

Lo comparó con un coche de carrera con una goma bien inflada y otra no, “lo que pasará es que una reventará”.

Mientras tanto, Cristian Chávez señaló que su intención es retirarse en el club y lamentó que los galenos hayan dicho que si juega puede volver a lesionarse. Indicó a Dosis de Fútbol que se siente mal porque el presidente (Gary Soria) dijo que no siente cariño por la camiseta y luego “los médicos salieron a hablar que yo no puedo jugar, que me puedo volver a lesionar”.