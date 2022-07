¿Por qué Ramallo busca a una “bella abuelita”?

Confiado en que “ella aparecerá”, el delantero Rodrigo Ramallo continúa en la búsqueda de la “bella abuelita”, que le recuerda a la suya. El martes el atacante publicó un mensaje en redes sociales con la imagen de una hincha que festejó su gol en la victoria de Always Ready por 3-0 ante Universitario de Vinto, en El Alto.

“Seguimos en la búsqueda, yo sé que aparecerá, ojalá el domingo, si no es antes, pueda estar en el mismo lugar. Vamos a estar atentos, pero yo sé que la vamos a encontrar”, confió el atacante de 31 años.

¿Por qué la busca? “Vamos a darle un abono para que pueda seguir entrando a apoyarnos y darle una polera con la firma de los muchachos”, explicó el atacante millonario, quien destacó que aficionadas como ella “gastan sus centavitos que tanto les cuesta en el diario, así que queremos compensar todo ese sacrificio”.

Ramallo contó que al ver el repris del gol y ver a la señora festejando, se emocionó y recordó a su abuela. “Sabemos que el hincha es importante para nosotros. En mi caso, la familia no está siempre ahí (presencialmente), pero al ver esta imagen me sentí de esa manera, sentí como si mi abuelita estuviera ahí aunque ella no se encuentra en este mundo, pero lo sentí de esa manera”, resaltó.

Para Ramallo los hinchas son los que también juegan en los partidos, considera el apoyo de los alteños como fundamental.

“El cariño y el afecto es importante. Esto no es sólo fútbol; ir, patear y hacer goles sino también la gente juega y a veces de ese lado nos olvidamos, que hay el lado humano como deportistas para admirar a la gente”. El delantero publicó un texto que decía: “Un aplauso con sentimiento vale más que el oro. Ya te encontraré bella abuelita. Ayúdenme con el paradero de esta bella señora”. La abuelita estaba en la curva norte del estadio Municipal de El Alto.