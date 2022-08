Por una lesión en la muñeca, Hugo Dellien deja los torneos de tenis este año

El tenista número uno de Bolivia, Hugo Dellien, anunció su retiro momentáneo del deporte blanco, por problemas en una de sus muñecas, que le impide continuar con los torneos en esta gestión.

“Estuve pensando qué y cómo escribir esta noticia, pero no daré muchas vueltas y seré breve. La muñeca me está trayendo más problemas de lo pensado, junto con mi equipo de trabajo decidimos que lo mejor será bajarnos de Us Open y dar por finalizado el 2022, por lo cual no participaré de ningún torneo este año”, expresó en su página de Facebook.