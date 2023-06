Sorprendido por el comunicado de Fabol y las declaraciones de su asesor legal, Luis Caballero, el apoderado de Real Potosí, Angelo Porcel, descalificó las mismas y afirmó que -con documentación en mano- puede probar que las afirmaciones que realizaron son carentes de veracidad.

El jueves 1 de junio, Fabol en una conferencia de prensa y mediante un comunicado público denunció una supuesta “corrupción judicial” en el país por el “abuso de poder” que existe en el caso que se ventila en contra del secretario general de esa entidad, David Paniagua, quien se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, desde febrero de este año. El lunes, una acción de libertad planteada por Angelo Porcel, una de las víctimas, le quitó jurisprudencia a un Juez de Garantías Constitucionales de Santa Cruz, que el pasado 10 de mayo ordenó que se remita el proceso a Santa Cruz y el caso sigue su curso en La Paz.

El documento público de Fabol hace conocer que los procedimientos que se resolvieron el pasado lunes confirmaron “la corrupción judicial y el abuso de poder. Los jueces hacen lo contrario, son unos verdaderos carniceros de nuestra Constitución y pisotean con total cinismo los convenios y pactos internacionales”.

Porcel lamentó que “la FBF nunca se ha manifestado o ha dicho que nos vamos a sumar al proceso porque de oficio tampoco podía hacerlo, y mal puede decir Fabol o Luis Caballero que la Federación está haciendo uso de su poder político y económico”.

Además, el actual apoderado de Real Potosí, afirmó que “cuando dicen que los administradores de justicia son carniceros, no olvidemos que ellos mañosamente en Santa Cruz, a través del Juzgado número dos, han conseguido una resolución que tanto los obrados como David Paniagua se vayan a Santa Cruz, y por eso yo he presentado una Acción de Libertad al juzgado número cinco de El Alto que me ha dado la razón y le ha quitado jurisprudencia al juzgado de Santa Cruz; mientras se ventile el caso en el Tribunal Constitucional el tema va a seguir como estaba de inicio en La Paz”.