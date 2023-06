A horas de rescindir su contrato con Bolívar, Gabriel Poveda salió a decir su verdad y responder las declaraciones que hizo el técnico Beñat San José en contra de su rendimiento. El brasileño sostuvo que en su salida “hay muchas cosas envueltas” y que fue “muy simple mencionar que nunca se adaptó” a la plantilla de Bolívar.

“Pasaron muchas cosas. La decisión la tomó Beñat para que me vaya y la respeto, pero es muy simple decir que no me ambienté, como dice él, pero hay muchas cosas que pasaron”, remarcó el brasileño, sin identificar los hechos que pasaron en la interna del club durante este primer semestre.

Poveda llegó en enero de este año a Bolívar con el antecedente de haber sido el goleador de la serie B en Brasil. Pero en este tiempo sólo pudo marcar seis goles con la casaca celeste: tres en el certamen todos contra todos y tres en el seriado.

“Decir que no me adapté sería muy superficial, hay muchas cosas envueltas. Yo quería quedarme y cumplir mi contrato, por que sé de mi potencial y lo que podía dar en la cancha”, expresó Poveda.