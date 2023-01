Su transferencia a Bolívar está hecha. Gabriel Poveda alistaba ayer sus maletas para viajar rumbo a La Paz, aunque recibió la instrucción de no emitir ninguna declaración sobre su fichaje.

“Estoy ocupado, no puedo hablar, no sé nada. Estoy ocupado, luego hablamos”, contestó escuetamente a Campeones desde Brasil. En la breve conversación que tuvo con este medio se pudo percibir que Poveda tenía al lado suyo a una persona muy allegada -probablemente su agente- que le daba la instrucción de no hablar. En una segunda llamada a su celular Poveda ya no contestó a nuestro requerimiento.

Horas antes, el propio atacante se encargó de oficializar su transferencia a la Academia al portal Globo Esporte.

En otro breve contacto con el periodista Afonso Diniz le dijo que “sí, todo está en marcha”.

Diniz le insistió si se cerró el negocio con el Grupo City, con el que Bolívar tiene estrecha relación, Poveda respondió que “sí, con el proyecto del Grupo City”.

El periodista radica en la ciudad de San Luis, donde el año pasado Poveda jugó para el Correia Sampaio y tiene contacto fluido con el nuevo delantero de los académicos.

“Me dijo que hasta mañana (hoy martes) llegaría a La Paz, en sus redes publicó que andaba haciendo maletas, él está en proceso de viajar”, apuntó Diniz ayer por la tarde.

El jugador fue transferido al Grupo City, que a la vez lo cederá a Bolívar por un año, aunque el objetivo es que Poveda se muestre en la siguiente edición de la Copa Libertadores de América y si sale una oferta “a medio año, sea vendido al exterior”.

“Quiero ser honesto, estamos mirando la incorporación de un nueve extranjero. Les puedo asegurar que Poveda es un jugador que nos interesa mucho, en la serie B de Brasil ha sido goleador, tuvo muchas propuestas, está en un momento espectacular, no lo voy a negar, creo que Jorge Del Solar está haciendo un gran trabajo, junto a Marcelo Claure y el grupo City”, admitió el técnico Beñat San José a Panamericana.

Poveda fue el máximo goleador de la serie B de Brasil con 19 goles. Formado por Guaraní, el atacante de 24 años también militó en Internacional, Athletico Paranaense, Juventude, Brasil de Pelotas-RS y Alverca de Portugal.

Equipo espera amistoso

Entretanto, el primer plantel reinició ayer su tarea en la zona de Ananta, a la espera de que la dirigencia pueda confirmar el cuarto amistoso del año, posiblemente con Blooming.

“Estoy contento de ser parte de un club tan grande como es Bolívar, un club con mucha historia. Yo no conocía las instalaciones aún, es un espectáculo lo que se está construyendo y alegre con este nuevo desafío”, dijo Carmelo Algarañaz.