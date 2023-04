Sobre la jugada, explicó que cuando controló el balón no vio al adversario y que habría que preguntarle al árbitro para comprender lo que pasó.

“Es la primera vez que me sacan una tarjeta roja directa, no sé qué pasó con el juez. Todo lo que intentaba hacer en el juego se marcaba falta”, aseveró el atacante, al retorno de la delegación celeste a La Paz.

“Es una situación que me pasa por primera vez. El año pasado en Brasil jugué 38 partidos y sólo tuve dos tarjetas amarillas”, reforzó el atacante brasileño.

Lamentó que no pueda estar en el partido de mañana ante Always Ready. “Quería jugar porque sé de la importancia del encuentro, pero son cosas que no podemos controlar”, dijo.

Tras la llegada del equipo, se conoció que Carlos Melgar y Carmelo Algarañaz están en observación por los golpes que sufrieron en el encuentro.

El conjunto paceño tuvo descanso en la víspera y hoy retornará a los entrenamientos.