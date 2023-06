Bolívar cumple su tarea e inicia la remontada

El DT admitió que ante la salida de Poveda “está dentro de nuestros planes la llegada de Francisco Da Costa, pero hasta que no rescinda no es jugador libre. Siempre será de nuestro interés. Da Costa nos interesa, pero no sólo está él, hay un abanico de posibilidades este lunes puede haber noticias”.

En cuanto a Roberto Fernández, el entrenador celeste dijo que “hay equipos interesados en Roberto Carlos, pero no tengo noticias si se hace. La propuesta es fuerte en este mercado y veremos que se le presenta, hay que escuchar al jugador y estudiar bien la propuesta para ver si puede salir”, aseguró.

Los celestes confirmaron ayer que se trasladarán el martes rumbo a Sao Paulo, para el encuentro que deben sostener el próximo jueves frente a Palmeiras por la fecha final del grupo C de la Copa Libertadores.