“Sinceramente no me gustaría jugar ahí”, sostuvo el atacante brasileño en la conferencia de prensa que se realizó esta mañana.

Esta mañana, Poveda dijo que “hubo menos público de lo habitual, pero fue un feriado de Domingo Santo y por eso fue menos gente. Sobre jugar en El Alto, la verdad es que no conozco los campos que tendrá, sé que es sintético, sinceramente no me gustaría jugar en un campo de esa forma, tenemos el mejor campo disponible como es el Siles y sería importante seguir jugando ahí. Me preocupe cuando Marcelo propuso eso”, indicó el brasileño.

Asimismo Javier Uzeda dio su opinión sobre el tema y sostuvo que “la gente no fue porque era un equipo desconocido, pero qué mejor incentivo que estemos peleando arriba, no entiendo por qué no fue la gente”, puntualizó.

Los celestes viajarán mañana por la tarde a Trinidad para jugar el miércoles con Libertad Gran Mamoré, el sábado se presentarán en Villa Ingenio con Always Ready y luego emprenderán viaje a Guayaquil para medirse por la Copa frente al Barcelona SC.