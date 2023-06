Juan Carlos Prado (6-03-2005) llegó a la cima, está en la historia del tenis nacional, no obstante no consiguió el ansiado título del Roland Garros Junior 2023.

Se quedó con el subtítulo, pero para los bolivianos es como si lo hubiera conseguido.

“No es casualidad lo que pasó con Juan Carlos, lo preparamos para ser campeón, estamos en eso, hay mucho por recorrer”, afirmó Juan Carlos Prado, padre, tras confirmarse a su hijo en la final del Roland Garros Junior.

El papá de Juan Carlos, con el mismo nombre del campeón nacional, tiene mucho que ver con la carrera deportiva del actual subcampeón junior de Roland Garros. Siempre fue apegado al deporte, inculcando a sus hijos a ser deportistas, por eso es que aparte de Juan Carlos, Natalia, Luciano y Enzo están cercanos a la práctica deportiva.

Juan Carlos Prado dio sus primeros pasos en el fútbol, en la escuela “El Semillero”, donde mal no le iba, según confió el padre del tenista, hasta que conoció el tenis en la escuela de German Ritter, a la edad de ocho años. Ritter vio el talento innato de Juan Carlos, así es que con su padre decidieron llevarlo desde sus ocho años por el tenis y a los 12 comenzaron a establecerle una rutina de competencia para hacer de Juan Carlos un campeón.

Eso hizo que Juan Carlos Prado consiga varios títulos ITF, hasta el momento cuenta con nueve, de los cuales tres corresponden a Grand Slam de categorías infantiles y juveniles.

Prado se consagró subcampeón de singles en el Roland Garros Junior, en París, Francia, al perder en la final con el croata Dino Prizmic (6-1 y 6-4) en una semana que fue histórica para el cruceño y el tenis nacional al haberse convertido en el primer boliviano en llegar a esta instancia.

El nacional, octavo sembrado de la competición, llegaba a este encuentro luego de una gran semana por el avance sólido que tuvo en cada una de las llaves del cuadro principal.

En primera ronda derrotó al estadounidense Kaylan Bigun (4-6, 6-2 y 6-4), en segunda superó al neerlandés Thijs Boogaard (6-2 y 6-3), en octavos de final se impuso ante el checo Jan Hrazdil (un doble 6-4), en cuartos eliminó al austriaco Joel Schwaerzler (7-5 y 6-3) y en semifinales ganó al estadounidense Learner Tien (6-1 7-5).

En la final se enfrentó al rival más difícil de todo el torneo, no solo porque llegaba como el tercer sembrado, sino porque ya tenía bastante rodaje en los torneos profesionales.

Se enfrentaron en el court Simonne-Mathieu, que tiene una capacidad para 5.000 personas y es el tercer principal escenario del Stade Roland Garros.

Una vez que se consumó el subtítulo, las palabras de Juan Carlos Prado fueron emocionadas: “Agradecer por la cobertura que me dieron durante la semana, fueron días muy lindos, me sentí muy bien, la final fue ante un rival muy duro que jugó mejor que yo; agradecido con la gente de Bolivia, sentí su apoyo, fue increíble, me ayudaron mucho a conseguir esto, feliz y contento, espero que más chicos puedan jugar este torneo y dar satisfacciones al país”.