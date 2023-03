La presidenta del club Palmeiras, Leila Pereira, pidió a su afición comenzar la disputa de la Copa Libertadores con los “pies en el suelo” y recordó que la “camiseta sola ya no gana partidos”. El conjunto brasileño debutará la próxima semana en el Grupo C del torneo frente a Bolívar, en el estadio Hernando Siles.

“No hay un grupo débil, la Libertadores siempre es difícil, la camiseta no gana sola los partidos, hay que poner mucho trabajo y esfuerzo. El grupo lo encontré difícil, pero estamos preparados”, señaló Pereira a la cadena ESPN.

Sobre el debut con la Academia, la titular del verdao agregó que “el Palmeiras está muy enfocado en el debut, entramos siempre con los pies en el suelo, cada rival es complicado, la Libertadores es muy dura. Vamos a jugar el primer partido en altura y contra el campeón nacional de Bolivia”, apuntó.

Prefirió no opinar sobre la suerte que deparó al resto de los equipos brasileños en la Copa: “Prefiero enfocarme en mi grupo. Solo tengo ojos para Palmeiras y estamos muy concentrados en nuestro trabajo, no me interesa el trabajo de nuestros oponentes”.