El presidente atigrado Héctor Montes se expresó en su cuenta de Facebook anoche, tras el partido que perdió The Strongest ante Fluminense (0-1), dando pelea y luchando hasta el final para lograr al menos un punto.

Montes no se refirió al penal no cobrado a Flores ni tampoco al gol anulado a Triverio, que fue bastante polémico por la decisión del novel árbitro colombiano Carlos Ortega.

Sólo escribió: “Podríamos hablar del árbitro, del clima, pero no...”.