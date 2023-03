Agregó que le llamó la atención el comunicado emitido por los tres deportistas, quienes renunciaron a jugar la Copa Davis. “Es una información incorrecta, porque sí hemos cumplido con todos los pagos y con documentos. Eso no es un comentario ni una versión nuestra, sino es la realidad y en base a documentos”, aseguró.

“La federación ha cumplido con ellos en todas las versiones que hemos llevado adelante en la participación de la Copa Davis, para cada versión se realiza un contrato y se llega a acuerdos económicos, los mismos que se tiene por escrito, son porcentuales y de acuerdo a cumplimientos, en función a eso se otorga el dinero, en ese sentido hemos cumplido con todo lo que se ha pactado, no sólo en esta versión sino en todas las versiones de la Copa Davis”, afirmó el titular de la FBT, quien agregó que se tiene los respaldos de pago, los contratos y todos los acuerdos a los que se llegó en cada certamen.

Villafañe se refirió a la participación del equipo Bolivia en la Copa Davis 2022, certamen disputado en Tailandia, y aclaró a Página Siete Digital que los tenistas reclaman un dinero que no les corresponde y que estaba dirigido a Hugo Dellien, quien no participó en el certamen por lesión.

En el caso específico de la Copa Davis 2022 realizado en Tailandia, en el que Bolivia perdió ante ese país 1-3 y descendió a los Play Off del grupo Mundial II, dijo que los tres jugadores renunciantes reclaman que como Hugo Dellien no jugó el torneo por una lesión “quedó un porcentaje libre que era de Hugo y que es lo que habíamos convenido con él, pero ellos pidieron que ese dinero corresponda a los jugadores que han jugado en Tailandia, pero el contrato está claro y con los porcentajes establecidos”.

“En ningún momento —prosiguió— se quedó que el dinero que se pactó con Hugo Dellien también le correspondería al equipo, la FBT ha cumplido con los porcentajes pactados, pero ellos reclaman esa parte porcentual de Hugo, pero uno gana un salario por un trabajo hecho, más allá de los comentarios de ellos”, sostuvo.

El directivo indicó que no quiere polémica con nadie porque “la federación siempre ha tenido las puertas abiertas para conversar, la FBT quiso hacerles una propuesta sobre ese valor para apoyarlos pero ellos no lo han aceptado, a raíz de eso han sacado un comunicado que enfrenta a los jugadores, a los dirigentes y no es correcto”.

En el afán de solucionar cualquier problema, Villafañe afirmó que están abiertos a escuchar a Dellien, Arias y Zeballos. Recordó que cuando los tenistas nacionales viajan a los torneos para representar al país, “se les paga hotel cinco estrellas, comida, se les paga absolutamente todo, y es triste que salgan con ese tipo de comunicados”.