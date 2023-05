Con gol de Lionel Messi, el París SG logró ante el Estrasburgo el punto que necesitaba (1-1) para asegurarse el título de la Ligue 1, a una jornada para el final, el 11º de su historia, lo que le convierte en el club francés con más títulos nacionales.

Con 85 puntos, el PSG aventaja en cuatro al Lens, que goleó 3-0 al Ajaccio para asegurarse el subcampeonato, pero no puede dar alcance al líder de la Ligue 1.

¡Qué paradoja! El año en el que el París Saint-Germain bate el récord de títulos en la Ligue 1 tras conquistar su undécimo campeonato es también la temporada en la que la entidad parisina ha vivido más crisis internas, que debe dar paso a la revolución anti ‘bling-bling’ prometida.

El PSG logra revoluciones, pero no las que querría. La ciudad que guillotinó a Luis XVI cometió la afrenta de pitar al rey Messi, pero no ha conseguido acabar con su imagen de club de divas y sigue sin ganar la anhelada Liga de Campeones, después de volver a caer en octavos tras perder contra el Bayern Múnich (1-0/2-0).

Otra revolución: el club de los cataríes se ha convertido en solo once años en una marca deportiva de talla mundial, siempre en cabeza en cuestiones de marketing, pero no en una entidad que gane más allá de sus fronteras, reinando en una Ligue 1 que no es suficientemente competitiva.