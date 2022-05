Purga en la “U” de Sucre: 18 jugadores dejarán el equipo

Comenzó la reingeniería en Universitario. Tras la prematura eliminación del equipo en fase de grupos del Torneo Apertura, la dirigencia estudiantil decidió apartar del plantel a 18 jugadores y mantener a un grupo de 20 futbolistas que desde ayer cumplen una minipretemporada al mando del entrenador Adrián Romero.

“Hubo muchas rescisiones de contrato durante esta semana y hoy (por ayer) también seguimos con otros jugadores. Se ha decidido recortar el plantel para poder traer jugadores que puedan ser un aporte en el segundo campeonato”, manifestó Betzabé Baptista, gerente del cuadro estudiantil.

La decisión de separar a este grupo de 18 futbolistas pasa por el rendimiento mostrado en el Apertura, y que no colmó las expectativas de la dirigencia. Alguno de ellos se fue sin sumar un solo minuto de juego, menos ser convocado a la banca de suplentes, como es el caso del defensor Darío López.

“No me voy conforme, me voy un poco dolido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. No queda más que agradecer a la institución y esperar una revancha algún día”, dijo el paraguayo.

Si bien no se reveló los nombres de los otros 17 marginados, en la práctica de ayer fueron notorias las ausencias de habituales titulares como el portero Iván Brun, Helmut Gutiérrez, David Checa, Carlos Mendoza, Moisés Calero, Carlos Balcera, Rodolfo Padilla, entre otros. En contrapartida, los que se presentaron en la cancha Auxiliar del estadio Patria, fueron Leonardo Urapuca, Nicolás Landa, Leonel Morales, Marco Vásquez, Franco Perlaza, José Rojas, Gary Saldias, Gianakis Suarez, Ronald Gallegos, Rodrigo Ortega, Marcelo Gomes, Ángel Prudencio, Vladimir Castellon, William Klingender, Carlos Ardian, Carlos Zabala, Daniel Sandy y Lucas Salinas.

Los refuerzos

Baptista se guardó los nombres de quienes llegarán a reforzar el plantel para el Clausura, argumentando que “no queremos entorpecer las negociaciones”, aunque anticipó que tendrán un panorama más claro hasta este viernes.

Universitario está obligado a repuntar para abandonar el sótano de la tabla única de posiciones, en el que ahora se encuentra con tan solo 16 unidades sumadas en toda la fase de grupos. Su permanencia en el profesionalismo depende de ello.