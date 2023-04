Marcelo Claure Bedoya, presidente del club Bolívar, tiene un impresionante ritmo de vida, amanece en cualquier lado del mundo donde tenga un proyecto a desarrollar. Uno de ellos se concretó este sábado. El empresario anunció la recuperación de un terreno de 29.000 metros cuadrados en la zona de Santa Rosa de El Alto.

“Gracias Eva Copa por cumplir con tu palabra. Después de décadas, el Club Bolívar ha recuperado sus terrenos en Santa Rosa en #ElAlto. Tenemos 29,000 m2 para soñar. Que construimos? #Bolivar en el #Alto”, informó el empresario a través de su cuenta de Twitter.

En esos terrenos Bolívar planeaba construir por lo menos dos canchas de fútbol, pero hace algunos años, comerciantes del lugar expropiaron los mismos y tomaron posesión ante la pasividad de las autoridades por esos años.

Sin embargo, Claure Bedoya vio las bondades de ese lugar, porque como dijo en marzo de este año, quedó impresionado por el potencial que tiene El Alto y quiere sentarse presencia bolivarista allí.

El 10 de marzo se reunió con la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, a un día de inaugurar el Centro de Alto Rendimiento Guido Loayza, anunció que “estaba hablando con la alcaldesa Eva (Copa) en El Alto, creo que nos van a devolver los terrenos que pertenecen al Bolívar (en Santa Rosa). Ahí sí vamos a desarrollar otro trabajo de infraestructura que sería hacer un CAR para la ciudad de El Alto. ¿Por qué? Porque El Alto tiene un millón y medio de personas, porque no hay una buena cancha donde entrenar, entonces si tienes un millón y medio de personas, no hay por qué no sacar futbolistas que sean buenos”.