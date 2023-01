Luego de más de 20 años, la demanda legal que planteó Luis Orozco al club Bolívar podría llegar a su fin hoy. Sin embargo, habiéndose agotado la vía ordinaria, los abogados del club Bolívar han planteado un amparo constitucional en contra del auto supremo que se emitió en favor de Luis Orozco Abraham, lo que ha causado la susceptibilidad del exentrenador celeste quien afirmó que no se valoró todo lo que hizo por el club. “Se pretende una vez más perjudicar a una persona de la tercera edad, que durante más de 20 años ha sido denigrada e impedida de ejercer libremente sus derechos al trabajo porque fui vetado”, indicó ayer.

En contacto con Campeones de Página Siete, Orozco hizo una recopilación del trabajo que llevó adelante por más de 13 años en Bolívar, primero como preparador físico, luego como DT del plantel principal cuando los técnicos se alejaban del club.

De acuerdo con un recuento, dentro de las 36 participaciones del club en la Copa, él estuvo en cinco de las seis más destacadas.

Explicó que tras ser destituido de sus funciones en 2000 cuando era presidente del club, Mauro Cuéllar y “habiéndoseme negado el pago de mis beneficios sociales, tuve que demandar al club Bolívar en resguardo de mis derechos”. Por ello, recalcó que fue vetado por un pacto de caballeros y que en este momento, lo único que pide es “que se me haga justicia, no pido nada fuera de lugar”. Hoy habrá una audiencia en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (9:30). El club Bolívar no se refirió a este tema legal.