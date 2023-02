Se inició el torneo “todos contra todos” y con él han surgido las primeras polémicas con el arbitraje y especialmente el videoarbitraje, que sobre todo en la primera fecha fue objeto de cuestionamiento por algunas jugadas que ameritaron su utilización.

Alejandro Mancilla, presidente de la comisión de arbitraje de la FBF, expuso la forma en que llegan los árbitros a los diferentes partidos, dejando constancia de que todos dirigen en la primera división luego de un minucioso plan de trabajo.

¿Cómo están los árbitros para esta temporada?

Es importante que sepa que luego del torneo los árbitros han seguido capacitándose en sus asociaciones, este inicio de torneo contamos con nuevos árbitros, no los del año pasado, para seguir con el proceso de certificación. El año pasado teníamos 26, ahora ingresaron otros 34, que mientras no llegue su certificación de FIFA aún no los podemos utilizar en la División Profesional. Desde el sábado han iniciado el trabajo en la División Profesional los que se certificaron el año pasado y estuvieron hasta que se suspendió.

¿Cómo están en el tema del VAR?

El año pasado teníamos un proceso de desarrollo, teníamos los seis meses que da la FIFA a todas las asociaciones miembro, este año tiene que ser mejor, este grupo que recién ha egresado y se ha certificado aún no lo podemos meter, porque hay que ir poniéndoles de forma gradual, porque los árbitros que estuvieron el año pasado tienen la experiencia de un año de torneo, lo que no acontece con los que egresaron, quienes van a ingresar de forma gradual para que puedan ambientarse a un ámbito de competencia real, viendo el nivel de riesgo y trabajando bajo presión.

¿Qué le pareció la primera fecha jugada este fin de semana?

Hubo intervenciones de cabina, nosotros ya solicitamos las grabaciones a la gerencia VAR para poder verificar si están correctas de acuerdo al protocolo y si no la están, sancionar como corresponde.

¿Cuándo hacen ese análisis?

Termina el día y tienen 12 horas para enviar a la gerencia VAR, que remite los videos para la consideración técnica, no lo hago yo, lo hace la gerencia VAR y la comisión de árbitros.

¿En el partido del Tigre hubo bastante polémica, sobre todo en el gol del triunfo?

Particularmente estamos pidiendo videos para dar una respuesta técnica tanto a la dirigencia de la FBF como a todos, si hay aciertos o errores también tenemos que confirmar los mismos. Eso se hace público a través de la página de la FBF, en la que se muestra integridad y transparencia. El año pasado hubo árbitros sancionados por errores, quienes se han equivocado tanto en protocolo como en ajustar decisiones, nosotros vamos a actuar de acuerdo a reglamento. Pero, los árbitros están mejor que el año pasado, la FBF está invirtiendo muchos recursos en la capacitación. Nosotros tenemos que responder de la mejor manera, estamos en eso, polémica siempre va a haber, pero nosotros queremos que los errores en campo sean menos.