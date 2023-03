En el 4-0, igual recibió otra magnifica cesión de Rafinha, escogió el palo derecho y apuntó bien, no llegó Escobar.

Sinisterra tiene solo 24 años, es delantero, no muy alto con sus 1.71, pero es veloz, tiene visión de juego y le pega bien, con más dirección que potencia. En resumen es letal como lo demostró en los tres goles que anotó ante Palmaflor.

José Luis Sinisterra Castillo es el nombre del nuevo as que tiene Blooming de cara a la temporada 2023. Y sacó de la galera sus mejores dotes este jueves 9 de marzo, demostró cuan contundente puede ser, además expuso una generosidad en el juego, porque de un pase suyo nació otro de los goles de Blooming que destrozó a Palmaflor en la Copa Sudamericana (6-0).

Así lo reconoció un hincha consultado por los medios televisivos, “antes del partido yo era uno de los que no daba crédito a Sinisterra pero con sus goles y el tremendo partido, me tapó la boca”, dijo eufórico el hincha bloominista.

La carrera de Sinisterra no es amplia, se inició en Sporting San Buenaventura de donde salió a sus 14 años con destino a Palmeiras donde hizo unas pruebas y luego recaló en Santos, Corinthians donde no pasó las mismas, de ahí a Argentina, estuvo probando suerte en Defensa y Justicia, Quilmes hasta que recaló en Lanús. También estuvo por Real Valladolid B de España pero no se quedó, volvió a Platense y de ahí a San Martín de Tucumán en 2022, de donde volvió a Deportivo Pereira, del cual llegó a Blooming y según se pudo ver, puede ser uno de los jugadores emblemáticos del celeste que se ilusiona con su fútbol.