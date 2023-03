Tres conocidos del fútbol boliviano podrían retornar a La Paz en la actual edición de la Copa Libertadores de América. Los equipos de Francisco Da Costa (Atlético Nacional), Gustavo Quinteros (Colo Colo) y Marcelo Martins (Cerro Porteño) pueden quedar emparejados en los grupos de Bolívar y The Strongest en el sorteo que será este miércoles en Asunción, Paraguay.

De acuerdo con los bombos que tiene distribuidos la dirección de competiciones de la Conmebol para el sorteo, tanto celestes como atigrados están en el bombo 3; mientras que los clubes Atlético Nacional de Medellín y Colo Colo integrarán el bombo 2 y Cerro iría al 4, es decir, la casuística puede poner a esos equipos en el camino de los dos grandes del fútbol boliviano.

Quinteros lleva un par de temporadas al frente de Colo Colo chileno, donde le ha ido muy bien. El exjugador de The Strongest y San José sabe cómo jugar en el Siles. Como entrenador llegó en 2014 al frente de Emelec, que fue derrotado por la Academia. En 2016 fue entrenador de Ecuador y en el camino a Catar 2018, sacó un empate de 2-2 frente a Bolivia en Miraflores.

Da Costa y Martins

Al que no le caería bien que Atlético Nacional de Medellín juegue en la sede de Gobierno sería al brasileño Francisco Da Costa. El exjugador de Bolívar sostuvo a la prensa colombiana que “en La Paz es complicado, sufrí en mi vida particular”.

Durante el año que estuvo en filas académicas, Da Costa no se acostumbró nunca a La Paz y fueron constantes sus viajes de fines de semana a Santa Cruz, donde se sentía más cómodo. “Nunca hablé mal de la ciudad, nunca hablé mal de los paceños, nunca dije que me recibieron mal o que me trataron mal. Yo no dije eso. Yo dije que me costó a mí más de lo que pensé adaptarme a la altura, a la ciudad. Y eso me afectaba”, apuntó Da Costa.

El Cerro Porteño, donde juega Marcelo Martins, clasificó a la fase de grupos luego de dejar en el camino a Curicó de Chile y Fortaleza de Brasil. El goleador jugó en el estadio Siles defendiendo la casaca de la selección, pero nunca lo hizo en contra de un equipo boliviano. Dentro de una semana se definirá si vienen los tres, o ninguno.