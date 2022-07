“Quiero irme de Bolívar dejando mi marca”

“El rato que me vaya, quiero dejar mí marca en Bolívar”, sostuvo el atacante Francisco da Costa, sobre la posibilidad que tiene de llegar al Centenario del club, más cuando en las últimas horas renovó su contrato por tres años y medio.

“Aún está muy lejos el Centenario (abril de 2025), cualquier jugador quiere ser parte de esa fiesta, del estadio nuevo, pero pienso que lo mejor es hablar del momento actual y en la vida personal uno quiere hacer historia. Cuando me vaya yo quiero dejar mi marca en Bolívar y no pasar desapercibido”, dijo.

Al brasileño se le preguntó si al menos está asegurada su presencia en el club hasta fin de año, Da Costa contestó que “no sé lo que pasará, por el momento quiero enfocarme en trabajar y lo principal es que estoy feliz de estar en un lugar donde me siento bien y me gusta la ciudad”.

No dejó pasar la oportunidad para hablar de la “envidia y amargura” que nota en algunos hinchas del club que critican permanentemente a sus compañeros, el caso concreto de Diego Bejarano.

“La gente puede opinar lo que quiere, pero yo lo defiendo porque le pegan duro a Diego y eso no es criticar, eso se llama envidia y amargura de alguna gente. No soy de pelearme en las redes sociales, pero acá no nos van a pegar como quieren, nosotros nos vamos a defender, ya que este grupo es una familia”, cerró Da Costa.