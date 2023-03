El ingreso de Jairo Quinteros en lugar de Leonardo Zabala sería la principal novedad en el equipo nacional que este martes disputará su segundo amistoso FIFA; se medirá con Arabia Saudita desde las 15:00 (HB).

El cambio obedecería a que Zabala no terminó el partido con Uzbekistán el pasado jueves, por una lesión en la pierna izquierda y se mantiene como duda en el plantel verde.

En esa jornada en lugar del central del Santos brasileño ingresó José Sagredo, pero éste vio la cartulina roja en la parte final del lance que se cerró con el marcador a favor de los uzbekos (1-0), por lo que es baja para esta jornada.

De confirmarse el ingreso de Quinteros, quien milita en el Real Zaragoza de España, haría dupla con Adrián Jusino, que también fue titular en el anterior amistoso.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no dio un informe sobre la lesión de Zabala.

La Verde permanece en territorio árabe y desde hoy el técnico Gustavo Costas comenzará a definir el equipo titular que juegue el martes.

Martins, cerca de una marca

Marcelo Martins, delantero nacional, está a un partido de ser un jugador centenario (cien partidos con la casaca de la Selección boliviana).

Ante Uzbekistán, el pasado jueves, el ariete llegó a los 99 encuentros internacionales con la casaca verde. Debutó el 12 de septiembre de 2007 frente a Perú en Lima (0-2). Frente a Arabia Saudita, el martes, cumplirá una marca que es para algunos privilegiados.

Con 100 partidos sobre sus espaldas, será el segundo jugador en la historia de la Selección en llegar a la cifra histórica, y, con dos más igualará a Ronald Raldes Balcázar (102), que es el jugador que más veces ha lucido la casaca del seleccionado nacional.

El atacante es además el máximo goleador en la historia de Bolivia con 30 conquistas, y en la última Eliminatoria fue el goleador de la clasificatoria con 10 tantos, por encima de Luis Suárez (8), Neymar (8) y Lionel Messi (7).

La lista de jugadores con más partidos en la Selección contempla el tercer lugar para Marco Antonio Sandy con 93 juegos, cuarto es Luis Héctor Cristaldo (92), Milton Melgar ocupa el quinto casillero (89) uno más que Carlos Fernando Borja. La séptima colocación es compartida por Juan Manuel Peña y Julio César Baldivieso (85).

Martins, que rescidió con el Cerro Porteño, aún no definió su futuro, pero tiene en el tapete el interés de Oriente Petrolero, mientras The Strongest, Bolívar y Always Ready, tras reconocer la jerarquía del “Matador”, han manifestado que no incorporarán a ningún jugador más.