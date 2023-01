Rodrigo Ramallo aparece nuevamente como principal alternativa para militar en The Strongest. El delantero nacional recibió la llamada del entrenador Ismael Rescalvo, quien le manifestó que le gustaría que forme parte del equipo atigrado, sin embargo, quien no se contactó con él es la dirigencia, según confirmó el jugador. Ramallo, no obstante, aseguró ayer, en comunicación con Campeones de Página Siete: “quiero volver a casa”.

“Con la única persona con la que he hablado de The Strongest es con el técnico, todavía no he tenido ningún contacto con Héctor (Montes)”, apuntó Ramallo ayer.

El delantero de 32 años quedó como jugador libre tras su paso por Always Ready, equipo con el que se consagró campeón el 2020. Ramallo contó que hace una semana un dirigente de los atigrados lo contactó, pero quedó ahí, si bien el DT lo quiere, la palabra final será de la dirigencia.

“Sí, hace una semana me comunicaron algo, pero no me volvieron a llamar, pero sí el profesor me llamó anoche (por el lunes), me dijo que estaba interesado de que pueda ser parte del club, pero quienes toman la decisión son los jugadores”, afirmó el jugador.

Ramallo estuvo hasta 2013 en el Tigre, el año 2014 pasó a Wilstermann, retornó al plantel atigrado en 2016, para luego irse a Brasil y jugar en el EC Vitória; posteriormente, en 2017 volvió al aurinegro, luego sería parte de San José el año 2018 y en 2020 militaría en Always Ready, su último club. Pero, para el delantero el Tigre es su “casa”, porque ahí le dieron la chance de debutar en 2008.

“Estoy esperando algo en el exterior, dejé ir una oferta del rival, pero quiero volver a casa, donde comencé, en el Tigre sólo me hablaron un poco y me dijeron que me iban a volver a hablar, pero me dejaron colgado, no sé si mañana o pasado definiré algo, pero no me han dicho nada”, explicó Ramallo.

El jugador tiene una oferta del fútbol de Asia, pero lo mantiene en espera, pues su prioridad es quedarse en Bolivia y mejor si es en The Strongest. Ramallo reconoció que lo contactaron de Bolívar, pero esperó por una oferta oficial del Tigre y al final quedó colgado, pero mantiene la calma y, si se formaliza lo del exterior, saldría.

“Sí, no lo digo, no lo comento, pero lo he dejado porque el Tigre pueda tener interés y se meta a la pelea, al final me colgaron ambos, y a esperar hoy o mañana decidir que si hay la posibilidad de ir afuera”, dijo.

Ortega se sumó al equipo

Michael Ortega se sumó ayer al trabajo de pretemporada; el colombiano llegó por la madrugada y en la mañana se puso a las órdenes del DT. Ortega quiere hacer historia con el Tigre y con su número 20, así manifestó al programa Zona Mixta: “Tengo la 20, Pablo Escobar es un grande, tengo respeto hacia él, yo quiero hacer historia con lo mío”, dijo.